Оскар де ла Хойя высказался о возможном бое Ломаченко и Дэвиса

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, американец Оскар де ла Хойя высказался о потенциальном объединительном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Джервонтой Дэвисом и украинцем Василием Ломаченко.

«Думаю, это будет хороший бой. Но Танк молод, а Лома уже потерял форму. Я не вижу в этом неуважения, просто это происходит, вы стареете. Я считаю, что это идеальный момент для Дэвиса, чтобы сбросить Ломаченко с трона. Но это будет чертовски хороший бой», — сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу EsNews.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко нокаутировал бывшего объединённого чемпиона австралийца Джорджа Камбососа, завоевав вакантный титул IBF.

Дэвис в июне провёл защиту титула WBA, нокаутировав в восьмом раунде непобеждённого соотечественника Фрэнка Мартина.