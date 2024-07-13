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Эдди Хирн: Джервонта Дэвис будет проигрывать раунды Ломаченко

Эдди Хирн: Джервонта Дэвис будет проигрывать раунды Ломаченко
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Британский промоутер Эдди Хирн высказался о потенциальном объединительном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Джервонтой Дэвисом и украинцем Василием Ломаченко.

«Танк будет проигрывать раунды Ломаченко. Вопрос же заключается в том, сможет ли Дэвис добраться до него. Я считаю, что сможет, хотя это серьёзный бой. Возможно, Ломаченко будет впереди после шести раундов. Может, после 10. Если бой пройдёт всю дистанцию, я отдам предпочтение Ломаченко», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко нокаутировал бывшего объединённого чемпиона австралийца Джорджа Камбососа, завоевав вакантный титул IBF.

Дэвис в июне провёл защиту титула WBA, нокаутировав в восьмом раунде непобеждённого соотечественника Фрэнка Мартина.

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