Нассурдин Имавов сразится с Бренданом Алленом в сентябре — MMA Fighting

Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов (14-4) сразится с седьмым номером американцем Бренданом Алленом (26-5) на турнире организации, который состоится 28 сентября в Париже (Франция), сообщает издание MMA Fighting.

Нассурдину Имавову 29 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессионал в 2016 году и в октябре 2020-го провёл первый бой в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и два поражения.

Брендану Аллену 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2015 году и в октябре 2019-го впервые подрался в UFС. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и два поражения.