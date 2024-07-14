Мухаммад: Махачев доминировал бы над Адесаньей и дю Плесси

Американский полусредневес UFC Белал Мухаммад считает, что действующий чемпион в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев мог бы подняться в средний дивизион (до 84 кг) и завоевать второй пояс.

«Я сказал это пару месяцев назад – он действительно может подняться в средний вес и завоевать пояс. Люди не понимают, насколько он большой и сильный и насколько он талантливый.

Ему не нужно гонять вес, он может побить этих парней. Я видел Дрикуса дю Плесси и Исраэля Адесанью, и с теми навыками, что есть у Ислама, он будет доминировать над этими парнями», – сказал Мухаммад в интервью The Schmo.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 302 в июне, Махачев победил удушающим приёмом американца Дастина Порье, проведя третью защиту титула.

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