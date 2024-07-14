Агапова в первом раунде проиграла Сантос на турнире UFC

В ночь с 13 на 14 июля в Денвере пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59. В рамках предварительного карда бразильянка Луана Сантос встретилась с представительницей Казахстана Марией Агаповой.
Бой завершился победой бразильянки в первом раунде удушающим приёмом.
Главным событием вечера станет поединок в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой промоушена Роуз Намаюнас и Трейси Кортес. В соглавном событии турнира выступит россиянин Муслим Салихов, который проведёт бой с аргентинцем Сантьяго Понциниббио.
Основной кард:
Роуз Намаюнас — Трейси Кортес;
Сантьяго Понзиниббио — Муслим Салихов;
Дрю Добер — Жан Силва;
Габриэль Бонфим — Анже Луса;
Джулиан Эроса — Кристиан Родригес;
Абдул Разак Альхассан — Коди Брандейдж
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