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Агапова в первом раунде проиграла Сантос на турнире UFC

В ночь с 13 на 14 июля в Денвере пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59. В рамках предварительного карда бразильянка Луана Сантос встретилась с представительницей Казахстана Марией Агаповой.

Бой завершился победой бразильянки в первом раунде удушающим приёмом.

Главным событием вечера станет поединок в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой промоушена Роуз Намаюнас и Трейси Кортес. В соглавном событии турнира выступит россиянин Муслим Салихов, который проведёт бой с аргентинцем Сантьяго Понциниббио.

Основной кард:

Роуз Намаюнас — Трейси Кортес;

Сантьяго Понзиниббио — Муслим Салихов;

Дрю Добер — Жан Силва;

Габриэль Бонфим — Анже Луса;

Джулиан Эроса — Кристиан Родригес;

Абдул Разак Альхассан — Коди Брандейдж

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