Муслим Салихов победил Сантьяго Понциниббио раздельным решением судей

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 13 на 14 июля в Денвере проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59. В рамках соглавного события вечера представитель полусредней весовой категории аргентинец Сантьяго Понциниббио провёл поединок с представителем России Муслимом Салиховым.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Салихова раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

В профессиональной карьере Понциниббио 30 побед и восемь поражений. У Салихова 20 побед и пять поражений.

Ранее в рамках предварительного карда бразильянка Луана Сантос встретилась с представительницей Казахстана Марией Агаповой. Бой завершился победой бразильянки в первом раунде удушающим приёмом.

Напомним, главным событием вечера станет поединок в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой промоушена Роуз Намаюнас и Трейси Кортес.