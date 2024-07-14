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Муслим Салихов победил Сантьяго Понциниббио раздельным решением судей

Муслим Салихов победил Сантьяго Понциниббио раздельным решением судей
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В ночь с 13 на 14 июля в Денвере проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59. В рамках соглавного события вечера представитель полусредней весовой категории аргентинец Сантьяго Понциниббио провёл поединок с представителем России Муслимом Салиховым.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Салихова раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

В профессиональной карьере Понциниббио 30 побед и восемь поражений. У Салихова 20 побед и пять поражений.

Ранее в рамках предварительного карда бразильянка Луана Сантос встретилась с представительницей Казахстана Марией Агаповой. Бой завершился победой бразильянки в первом раунде удушающим приёмом.

Напомним, главным событием вечера станет поединок в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой промоушена Роуз Намаюнас и Трейси Кортес.

UFC 2024. UFC on ESPN 59, Денвер, США
Сантьяго Понциниббио — Муслим Салихов (W)
14 июля 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Муслим Салихов
Окончено
SD
Сантьяго Понциниббио
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