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Джарон Эннис выиграл бой у Давида Аванесяна в 5-м раунде, 14 июля 2024

Давид Аванесян проиграл Джарону Эннису в чемпионском бою за пояс IBF
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В ночь с 13 на 14 июля мск в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) состоялся боксёрский вечер, в ходе которого был проведён чемпионский бой за пояс IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) между российским боксёром Давидом Аванесяном и действующим обладателем титула американцем Джароном Эннисом.

Поединок завершился победой Энниса техническим нокаутом после пятого раунда. В ходе пятого раунда Аванесян побывал в нокдауне, в перерыве перед шестым раундом его секунданты отказались от продолжения боя.

Это поражение стало пятым в карьере 35-летнего Аванесяна. Также на его счету 29 побед, 17 из которых — нокаутом, и один поединок с ничейным исходом. Для 27-летнего Энниса эта победа стала 32-й в карьере при отсутствии поражений, один поединок Джарона был признан несостоявшимся.

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