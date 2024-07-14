Роуз Намаюнас одолела Трейси Кортес в главном событии UFC on ESPN 59
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В ночь с 13 на 14 июля в Денвере проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59. Главным событием вечера стал поединок в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой промоушена Роуз Намаюнас и Трейси Кортес.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой Намаюнас единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47).
24 марта проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В рамках главного боя Роуз Намаюнас проводила поединок в наилегчайшем весе с представительницей Бразилии Амандой Рибас. Бой продлился все пять раундов и завершился победой американки единогласным решением судей. В активе Намаюнас 16 побед и шесть поражений.
У Трейси Кортес после сегодняшнего поединка девять побед и два поражения.
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