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Роуз Намаюнас одолела Трейси Кортес в главном событии UFC on ESPN 59

Роуз Намаюнас одолела Трейси Кортес в главном событии UFC on ESPN 59
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В ночь с 13 на 14 июля в Денвере проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59. Главным событием вечера стал поединок в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой промоушена Роуз Намаюнас и Трейси Кортес.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Намаюнас единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47).

24 марта проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В рамках главного боя Роуз Намаюнас проводила поединок в наилегчайшем весе с представительницей Бразилии Амандой Рибас. Бой продлился все пять раундов и завершился победой американки единогласным решением судей. В активе Намаюнас 16 побед и шесть поражений.

У Трейси Кортес после сегодняшнего поединка девять побед и два поражения.

UFC 2024. UFC on ESPN 59, Денвер, США
Роуз Намаюнас (W) — Трейси Кортес
14 июля 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Роуз Намаюнас
Окончено
UD
Трейси Кортес
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