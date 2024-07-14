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Конор Макгрегор снова высказался о дате возвращения в октагон

Конор Макгрегор снова высказался о дате возвращения в октагон
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35-летний ирландский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор высказался о своём возможном возвращении в октагон.

«Я говорил сегодня с Даной [Уайтом] о нашей новой дате, всё выглядит хорошо! В 2024 году точно», — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

Последний на данный момент бой Конора Макгрегора в UFC состоялся в июле 2021 года, ирландец проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом, получив перелом левой ноги. Всего в профессиональной карьере Макгрегор провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы (19 нокаутом, две — судейским решением, одну — удушающим приёмом) и потерпел шесть поражений (два — нокаутом, четыре — удушающим приёмом).

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