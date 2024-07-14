Глава UFC Дана Уайт высказался о покушении на Дональда Трампа

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал покушение на экс-президента США и кандидата в лидеры страны Дональда Трампа, произошедшее несколько часов назад.

«Меня тошнит, я в полном шоке», — написал Уайт на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп был ранен в ухо на митинге в Пенсильвании. Инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 июля. Политик прошёл медицинское обследование. Его здоровью ничего не угрожает. Спустя несколько часов после инцидента Трамп уже появился на публике.

По сообщениям американских властей, в результате покушения пострадали несколько человек.

Отметим, что Дональд Трамп является фанатом смешанных единоборств и часто посещает номерные турниры UFC.