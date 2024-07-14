Опубликованы судейские записки боя Салихов — Понциниббио

Опубликованы судейские записки соглавного боя турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59, который прошёл в ночь с 13 на 14 июля в Денвере (США).

Напомним, в этом поединке российский полусредневес Муслим Салихов нанёс поражение аргентинцу Сантьяго Понциниббио раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

В профессиональной карьере Салихова 20 побед и пять поражений. У Понциниббио 30 побед и восемь поражений.

Отметим, что главным событием вечера стал поединок в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой промоушена Роуз Намаюнас и Трейси Кортес. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Намаюнас единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47).

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