Боец UFC поддержал Дональда Трампа после победы на турнире в Денвере

Американский боец UFC Эван Элдер после победы над соотечественником Дарриусом Флауэрсом на турнире UFC on ESPN 59 в Денвере выразил поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу, на которого было совершено покушение в Пенсильвании.

«Я слышал, что они только что пытались застрелить моего мальчика Трампа. Я рад, что с ним всё хорошо. Да здравствует Трамп! Вперед, детка – Трамп-2024», – сказал боец в интервью в октагоне.

Напомним, во время выступления Трампа на предвыборном митинге неизвестный открыл стрельбу, в результате чего экс-президент США был ранен в ухо. После инцидента Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за оперативную реакцию на стрельбу.

Элдер добился победы над Флауэрсом удушающим приёмом во втором раунде.