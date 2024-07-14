Стали известны обладатели бонусов по итогам турнира UFC on ESPN 59

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В ночь с 13 на 14 июля в Денвере (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59. Пресс-служба организации опубликовала имена бойцов, которые получили бонусы по итогам минувшего ивента.

Лучший бой вечера – поединок Жана Силвы и Дрю Добера. Награду за лучшее выступление вечера получили Чарльз Джонсон и Монтел Джексон. Бойцы получат бонус в размере $ 50 тыс.

Результаты турнира UFC on ESPN 59:

Роуз Намаюнас победила Трейси Кортес единогласным решением (49-46, 49-46, 48-47).

Муслим Салихов победил Сантьяго Понциниббио раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Жан Силва победил Дрю Добера техническим нокаутом (рассечение) (раунд 3, 1:28).

Габриэль Бонфим победил Анже Лусу единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Джулиан Эроса победил Кристиана Родригеса удушающим приёмом (guillotine choke) (раунд 1, 4:49).

Бой Абдул Разака Альхассана и Коди Брандейджа был остановлен (раунд 1, 0:37) и признан несостоявшимся из-за запрещённых ударов по голове.

Чарльз Джонсон победил Джошуа Вана нокаутом (раунд 3, 0:20).

Жасмин Ясудавичюс победила Фатиму Клайн единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Монтел Джексон победил Дэ'Мона Блэкшира нокаутом (раунд 1, 0:18).

Луана Сантос победила Марию Агапову удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 1, 3:27).

Андре Петроски победил Джоша Фремда единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Эван Элдер победил Дарриуса Флауэрса удушающим приёмом (arm-triangle) (раунд 2, 1:46).

Самый короткий бой в ММА: