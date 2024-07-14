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Источник назвал два топ-поединка, которые пройдут на UFC 306 в Лас-Вегасе

Источник назвал два топ-поединка, которые пройдут на UFC 306 в Лас-Вегасе
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В Сети появилась информация о двух топ-поединках, которые должны пройти на турнире UFC 306 в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на арене «Сфера».

Как сообщает аккаунт The Matchmaker в социальной сети Х (ранее Twitter), грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) Мераб Двалишвили подерётся с действующим чемпионом американцем Шоном О’Мэлли.

Ещё в одном поединке, согласно источнику, сойдутся чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия и обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй.

Напомним, высокая вероятность проведения обоих боёв ранее широко оценивалась в СМИ. Двалишвили и О’Мэлли делали неоднократные выпады в адрес друг друга. Тем же самым занимались и Топурия с Холлоуэем.

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