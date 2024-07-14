«Боже, храни Дональда!» Макгрегор опубликовал яркое послание в поддержку Трампа

36-летний ирландский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор поддержал кандидата в президенты США Дональда Трампа, пережившего покушение в Пенсильвании.

«78-летний мультимиллиардер, он должен быть на яхте в Средиземном море и на полях для гольфа. Но он в Пенсильвании выплёвывает пули! Он баллотируется из любви к своей стране! Боже, храни Дональда! Боже, благослови Соединенные Штаты», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Напомним, во время выступления Трампа на предвыборном митинге неизвестный открыл стрельбу, в результате чего экс-президент США был ранен в ухо. После инцидента Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за оперативную реакцию на стрельбу.