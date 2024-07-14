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У Трейси Кортес отвалилась ресница после удара в поединке с Роуз Намаюнас

У Трейси Кортес отвалилась ресница после удара в поединке с Роуз Намаюнас
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В ночь с 13 на 14 июля в Денвере (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 59. Главным событием вечера стал поединок в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой промоушена американкой Роуз Намаюнас и её соотечественницей Трейси Кортес.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Намаюнас единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47).

В одном из моментов поединка Кортес пропустила от своей оппонентки удар с правой в голову, в результате чего у первой отлетела накладная ресница.

Фото: Кадр из трансляции

У Трейси Кортес после этого поединка стало девять побед и два поражения. Ранее американка рассказала, что прервать выступления в UFC была вынуждена из-за травм.

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