Макгрегор может выиграть почти € 4 млн, если Испания обыграет Англию 3:1 в финале Евро

36-летний ирландский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор сообщил о том, что может стать обладателем выигрыша в размере € 3,7 млн в случае победы сборной Испании над командой Англии со счётом 3:1 в финале футбольного чемпионата Европы — 2024, который состоится сегодня, 14 июля, в день рождения ирландца.

«Привет, ребята, завтра Испания выиграет со счётом 3:1. Я поставил € 100 тыс. Этот результат позволит мне выиграть € 2,6 млн наличными, а также ещё € 1,1 млн. Всего € 3,7 млн! Матч состоится в мой день рождения!» Завтра!» — написал Макгрегор вчера, 13 июля, в социальных сетях.

Ранее Макгрегор анонсировал, что его возвращение в октагон после трёхлетнего отсутствия должно произойти точно в 2024 году.