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«Настоящий зверь». Шон Стрикленд поддержал Дональда Трампа после покушения в Пенсильвании

«Настоящий зверь». Шон Стрикленд поддержал Дональда Трампа после покушения в Пенсильвании
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Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил восхищение кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, пережившим покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

«Вау… Трамп — настоящий зверь… Стальные яйца...» — написал Стрикленд под фотографией Трампа с окровавленным лицом, держащего кулак вверх.

Напомним, во время выступления экс-президента США перед своими избирателями неизвестный открыл стрельбу, в результате чего Трамп был ранен в ухо. После инцидента Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за оперативную реакцию на стрельбу.

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