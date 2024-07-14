Сириль Ган: Аспиналл соглашается на бой со мной только тогда, когда я не могу

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган высказался об отказе временного чемпиона Тома Аспиналла от боя с ним.

«Аспиналл соглашается на бой со мной только тогда, когда я не могу. И он любит поговорить о том, что я отказываюсь драться с ним. Но правда в том, что я уже бросал ему вызовы в Сети. Теперь, когда он выше в рейтинге, он может себе позволить отвечать всем отказом. Но это не проблема, мы ещё увидимся», — сказал Ган в трансляции на Twitch.

Напомним, в последнем поединке 2 сентября 2023 года Сириль Ган победил техническим нокаутом Сергея Спивака во втором раунде. Француз планирует провести бой на турнире UFC, который пройдёт 28 сентября в Париже. Имя его оппонента пока не сообщается.

Сколько зарабатывают звёзды ММА: