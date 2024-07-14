Джон Джонс рассказал страшную историю, после которой может завершить карьеру

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американец Джон Джонс (27-1-0-1 ММА) сообщил своим фанатам о происшествии, которое может поставить под угрозу его дальнейшую карьеру.

«Мне отрубили полпальца в аэропорту Лас-Вегаса», — написал Джонс в социальных сетях.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В последнем бою, который проходил в марте прошлого года, Джон победил француза Сириля Гана.

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