Намаюнас: хотела бы провести титульный бой в Литве

Боец UFC в женском наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас ответила на вопрос, где в будущем хотела бы провести титульный бой.

«Я уже думала об этом, я хочу однажды провести бой в Литве. Привезите UFC в Литву, и я бы с удовольствием провела реванш с Манон Фиоро или с кем-то ещё за пояс, с кем угодно. Это моя мечта, я хочу, чтобы она стала реальностью, но всё, что у UFC на уме, меня тоже устраивает», — приводит слова Намаюнас ESPN.

Отметим, что 32-летняя Роуз является дочерью выходцев из Литвы. Её родители покинули страну сразу же после распада СССР и переехали в США.

Напомним, минувшей ночью Намаюнас единогласным решением судей победила Трейси Кортес на турнире UFC on ESPN 59 в Денвере.

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