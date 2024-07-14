«Левые не остановятся ни перед чем». Масвидаль назвал заказчиков покушения на Трампа

Бывший претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль опубликовал пост в социальных сетях, в котором недвусмысленно намекнул на тех, кто мог стоять за покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Бог любит этого человека! Счастлив, что с президентом Трампом всё в порядке. Левые не знают границ. Они говорят, что против насилия, но на самом деле не остановятся ни перед чем.

Обязательно делайте скриншоты всех левых, радующихся сегодняшнему покушению», — написал Масвидаль.

Напомним, во время выступления Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании неизвестный открыл стрельбу, в результате чего экс-президент США был ранен в ухо. После инцидента Трамп поблагодарил секретную службу и правоохранительные органы за оперативную реакцию на стрельбу.

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