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«Он никогда не прекратит бороться». Абдель-Азиз высказал свою версию покушения на Трампа

«Он никогда не прекратит бороться». Абдель-Азиз высказал свою версию покушения на Трампа
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы ряда топовых бойцов ММА, высказался о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Демократы не могут победить Трампа в честной борьбе, поэтому и пришлось прибегнуть к такому. Трамп − чемпион Америки P4P.

США − величайшая страна на планете, Дональд Трамп никогда не прекратит бороться», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Напомним, во время выступления Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании неизвестный открыл стрельбу, в результате чего экс-президент США был ранен в ухо. После инцидента Трамп поблагодарил секретную службу и правоохранительные органы за оперативную реакцию на стрельбу.

Крупнейший гонорар в истории ММА:

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