Царукян: схватка по грэпплингу с Чимаевым? Почему бы и нет

Российский боец в лёгком весе (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о возможной схватке по грэпплингу с непобеждённым бойцом UFC чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Схватка с Хамзатом? Конечно, интересно. Почему нет? Он хорошо борется.

В целом он там находится (на съёмках HYPE Reality. — Прим. «Чемпионата»), и если будет возможность с ним тренироваться, было бы хорошо. Так как он и высокий, и может работать в стойке левши. Я его попрошу поработать со мной. Если он не откажет. Было бы хорошо потренироваться. Конечно, не во всю силу.

Но в целом по антропометрии он чуть похож на Ислама», — сказал Царукян в интервью Sport24.

Напомним, ранее Царукян был отстранён на девять месяцев Атлетической комиссией штата Невада (США) за драку с фанатом на турнире UFC 300. Также на Армана был наложен штраф в размере $ 25 тыс.

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