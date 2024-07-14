Марлон Вера потроллил Байдена после покушения на Трампа в Пенсильвании

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) эквадорец Марлон Вера опубликовал пост в социальных сетях, в котором высказался о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Похоже, стрелок так же плох, как и Байден», — написал Вера.

Напомним, во время выступления Трампа на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания) перед своими сторонниками неизвестный открыл стрельбу, в результате чего экс-президент США был ранен в ухо. При этом в ходе перестрелки был ликвидирован сам стрелявший, а также убит один из зрителей. После инцидента Трамп поблагодарил секретную службу и правоохранительные органы за оперативную реакцию на стрельбу.

Ранее о покушении на экс-президента высказался целый ряд бойцов UFC, а также других спортсменов.

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