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Перейра выразил уважение Адесанье и готов тренироваться с ним

Перейра выразил уважение Адесанье и готов тренироваться с ним
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался в адрес своего бывшего оппонента и популярного нигерийского бойца Исраэля Адесаньи.

«Надеюсь, Адесанья победит в следующем бою, поскольку у него прекрасная история в этом спорте. Хочу верить, что он продолжит её создавать.

У меня нет к Иззи никакой ненависти и злости. Я болею за него. Он хороший человек. Если бы была возможность потренироваться вместе, то это было бы замечательно», – сказал Алекс в видео, которое было опубликовано на его YouTube-канале.

Исраэлю Адесанье 34 года. Новозеландец дебютировал в UFC в 2018 году и уже в октябре 2019-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, нокаутировав австралийца Роберта Уиттакера. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и три поражения.

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