«Боец мирового класса?» Кроуфорд иронично отреагировал на поражение Аванесяна

Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд прокомментировал поражение бывшего соперника россиянина Давида Аванесяна.

Напомним, сегодня, 14 июля, Аванесян сразился с действующим обладателем титула IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцем Джароном Эннисом и досрочно уступил ему в пятом раунде.

«Боец мирового класса, не так ли? Боже, эти двойные стандарты сводят с ума!!! Эдди Хирн, ты хорошо говоришь», — написал Кроуфорд в социальной сети X (ранее Twitter).

Поражение от Энниса стало для 35-летнего Давида Аванесяна пятым в карьере. Ранее он проиграл Кроуфорду, литовцу Эгидиюсу Каваляускасу, американцу Ламонту Питерсону и соотечественнику Андрею Климову.