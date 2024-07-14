ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Боец мирового класса?» Кроуфорд иронично отреагировал на поражение Аванесяна

«Боец мирового класса?» Кроуфорд иронично отреагировал на поражение Аванесяна
Комментарии

Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд прокомментировал поражение бывшего соперника россиянина Давида Аванесяна.

Напомним, сегодня, 14 июля, Аванесян сразился с действующим обладателем титула IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцем Джароном Эннисом и досрочно уступил ему в пятом раунде.

«Боец мирового класса, не так ли? Боже, эти двойные стандарты сводят с ума!!! Эдди Хирн, ты хорошо говоришь», — написал Кроуфорд в социальной сети X (ранее Twitter).

Поражение от Энниса стало для 35-летнего Давида Аванесяна пятым в карьере. Ранее он проиграл Кроуфорду, литовцу Эгидиюсу Каваляускасу, американцу Ламонту Питерсону и соотечественнику Андрею Климову.

Материалы по теме
Давид Аванесян проиграл Джарону Эннису в чемпионском бою за пояс IBF
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android