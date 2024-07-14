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Экс-боец UFC: Трамп только что выиграл выборы

Экс-боец UFC: Трамп только что выиграл выборы
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Бывший боец UFC, а ныне комментатор и аналитик, американец Мэтт Браун прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

«Трамп только что выиграл выборы. Игра окончена. Я не его поклонник, но буду с большим уважением относиться к его имени после того, как он встал, размахивая кулаками и крича о борьбе», — написал Браун в социальных сетях.

Напомним, во время выступления Трампа на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания) неизвестный открыл стрельбу, в результате чего экс-президент США был ранен в ухо.

Отметим, что в ходе перестрелки был ликвидирован сам стрелявший, а также убит один из зрителей. После инцидента Трамп поблагодарил секретную службу и правоохранительные органы за оперативную реакцию на стрельбу.

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