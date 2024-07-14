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Царукян провёл борцовскую схватку с Садулаевым

Царукян провёл борцовскую схватку с Садулаевым
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Топовый армянский боец, выступающий в лёгком весе (до 70 кг) UFC, Арман Царукян провёл тренировку с известным российским борцом и двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым.

«С лучшим борцом в мире», – подписал видео Ахалкалакец в своих социальных сетях.

Напомним, 13 апреля по московскому времени на турнире UFC 300, который состоялся в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене», Арман Царукян разделил октагон с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой завершился победой армянского бойца раздельным решением судей. Для Царукяна эта победа стала четвёртой подряд.

Ранее Царукян заявил, что следующим сразится с Махачевым, несмотря на отстранение.

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