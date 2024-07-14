Дастин Порье ответил, продолжит ли он карьеру в ММА

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье ответил, планирует ли он продолжить выступать в ММА.

«Я по-прежнему здесь, но одновременно с этим пребываю в нерешительности. Хотя если бы мне поступило предложение провести большой, громкий и опасный бой, то, вероятно, принял бы его. Проблема в том, что мне нравится ММА. Я люблю драться. Мне доставляет удовольствие просыпаться и готовиться к сражению. Если этого не будет в моей жизни, то у меня поедет крыша. В обычной жизни у меня внутри есть чувство напряжённости, но это неправильно, такого не должно быть. Однако сейчас мы с парнями также тренируемся, бегаем и работаем в тренажёрном зале. Пока что у меня в расписании не так много тренировок по ММА или джиу-джитсу из-за проблем со здоровьем после последнего боя. Как мне кажется, вы меня ещё увидите в октагоне», — приводит слова Дастина портал Low Kick MMA.