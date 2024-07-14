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Ковингтон: Трамп — самый крутой мужик на свете

Ковингтон: Трамп — самый крутой мужик на свете
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Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

«Президент Трамп — самый крутой мужик на земле. Да благословит бог его и его семью», — написал Ковингтон в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, во время выступления Трампа на предвыборном митинге, состоявшемся 13 июля в Батлере (Пенсильвания), неизвестный открыл стрельбу, в результате чего экс-президент США был ранен в ухо.

Отметим, что в ходе перестрелки был ликвидирован сам стрелявший, а также убит один из зрителей. После инцидента Трамп поблагодарил секретную службу и правоохранительные органы за оперативную реакцию на стрельбу.

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