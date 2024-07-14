Алекс Перейра обозначил сроки своего возвращения в октагон

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра рассказал, когда планирует провести следующий поединок.

«Сейчас мне хочется отдохнуть и прогрессировать в процессе тренировок. На мой взгляд, было бы неплохо вернуться в декабре или ноябре. Раньше ноября мне не хотелось бы возвращаться. У меня есть кое-какая работа, которую нужно выполнить, поэтому сроки поджимают. Октябрь полон обязательств, поэтому, если бы я дрался в ноябре, это усложнило бы ситуацию. Мне нужно будет выполнить свои обязательства, а также немного потренироваться в октябре, чтобы сосредоточиться на лагере в ноябре и поединке в декабре. Поэтому декабрь был бы идеальным временем для моего возвращения», — приводит слова Алекса портал MMAJunkie.