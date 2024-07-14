Теренс Кроуфорд оценил вероятность своего боя с Канело

Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд высказался о потенциальном поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я определённо считаю, что это реалистичный бой. И он определённо может состояться, посмотрим. Как по мне, я могу продать арену где угодно. Не думаю, что имеет значение, в каком Штате мы подерёмся. Бой продаст сам себя», — приводит слова Кроуфорда издание Daily Mail.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.