«Джонс или Аспиналл — не имеет значения». Перейра готов драться за пояс в тяжёлом весе

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра заявил, что готов драться за чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе с любым соперником.

«Джон Джонс или Том Аспиналл — не имеет значения, кто будет соперником. Мне хотелось бы просто перейти к бою. Я собираюсь завоевать этот пояс. Поединок в тяжёлом весе будет отличным, и мы проведём хороший лагерь к нему. Это будет обновлённая версия меня», — приводит слова Перейры портал Give me Sport.

Алекс Перейра является чемпионом мира по кикбоксингу в промоушене GLORY в среднем и полутяжёлом дивизионах. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 303, Перейра нокаутировал Иржи Прохазку во втором раунде.