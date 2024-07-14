Эдди Хирн назвал непобеждённого боксёра, с которым может сразиться Кроуфорд в 2025 году

Британский промоутер Эдди Хирн, ведущий карьеру чемпиона IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Джарона Энниса (32-0, 29 KO), считает, что его подопечный может сразиться с соотечественником Теренсом Кроуфордом в 2025 году.

«Эннис – лучший полусредневес в мире. Скажите мне, кто лучше? Это невозможно, такого нет. Мы созванивались с принцем Турки, и он спросил меня, можем ли мы устроить бой с Кроуфордом? И Эннис ответил: «Пришлите контракт».

Если Теренс Кроуфорд пройдёт Мадримова, у нас будет шанс увидеть, является ли Эннис бойцом мирового класса. Если Канело не подерётся с Кроуфордом, а я считаю, что этого не произойдёт, я верю, что вы увидите бой Кроуфорда и Энниса в первом квартале 2025 года», — сказал Хирн на пресс-конференции.