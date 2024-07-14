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Камару Усман: хочу увидеть, как Леон проявит свой инстинкт убийцы в бою с Белалом

Камару Усман: хочу увидеть, как Леон проявит свой инстинкт убийцы в бою с Белалом
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Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий нигериец Камару Усман поддержал действующего чемпиона UFC в полусреднем весе англичанина Леона Эдвардса в предстоящем поединке с палестинцем Белалом Мухаммадом.

«Леон мне нравится в качестве чемпиона. У него есть все навыки, чтобы быть им. Как болельщика меня расстроило то, что этот бой не организовали раньше. Прошло много времени, но мы скоро получим его. С нетерпением жду, когда Леон докажет, что по праву занимает своё место в рейтинге Р4Р. Леон должен тренироваться с настроем быть лучше всех и доказывать это в бою каждому оппоненту. Хочу увидеть, как он проявит свой инстинкт убийцы в этом бою, когда поймёт, что является лучшим», — приводит слова Камару портал Low Kick MMA.

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