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Кормье сказал, ради какого боя Порье может снова выступить в UFC

Кормье сказал, ради какого боя Порье может снова выступить в UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о возможном завершении карьеры соотечественником Дастином Порье.

Напомним, ранее Порье заявил, что может уйти из спорта после поражения от россиянина Ислама Махачева, поединок с которым состоялся на турнире UFC 302.

«Дастин Порье сказал много всего после заявления, что он может уйти из спорта. Огонь всё ещё горит в нём. На этой неделе он жёстко ответил Майклу Чендлеру.

Порье сказал, что может уйти, но не похоже на то, по правде говоря, я бы сказал ему: «Ты ещё на много способен». Порье – цепной пёс, он сразится с любым. Думаю, если появится возможность подраться с Макгрегором, этот бой состоится», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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