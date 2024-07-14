Дэниел Джейкобс объявил о завершении карьеры

Двукратный чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) американец Дэниел Джейкобс (37-5, 30 KO) объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я объявляю о завершении карьеры. Хочу выразить благодарность и признательность боксу, он изменил мою жизнь так, как я не мог себе представить, и привил мне ценности, которые иначе я бы не усвоил. Бокс сделал меня тем человеком, которым я являюсь сегодня», — написал Джейкобс в социальных сетях.

Дэниелу Джейкобсу 37 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2007 году и в июле 2010-го впервые сразился за мировой титул, проиграв нокаутом россиянину Дмитрию Пирогу.

В августе 2014 года Джейкобс завоевал вакантный титул WBA, впоследствии проведя четыре защиты.

В марте 2017 года сразился в объединительном бою с казахстанцем Геннадием Головкиным и проиграл единогласным решением.

В октябре 2018-го стал двукратным чемпионом мира, одолев украинца Сергея Деревянченко и завоевав вакантный титул IBF.

В марте 2019 года сразился в объединительном бою с мексиканцем Саулем Альваресом и проиграл единогласным решением.