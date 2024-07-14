«Ты не можешь называть себя чемпионом». Анкалаев оставил послание Перейре

Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомед Анкалаев вновь высказался в адрес действующего чемпиона UFC бразильца Алекса Перейры.

«Моё послание Алексу — держись крепче. Ты не можешь называть себя чемпионом, пока не побьёшь такого разностороннего бойца, как я», — приводит слова Анкалаева портал TMZ.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.