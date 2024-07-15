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Антонио Тарвер оценил шансы Ломаченко в бою с Джервонтой Дэвисом

Антонио Тарвер оценил шансы Ломаченко в бою с Джервонтой Дэвисом
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Бывший абсолютный чемпион мира американец Антонио Тарвер высказался о потенциальном объединительном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Джервонтой Дэвисом и украинцем Василием Ломаченко.

«Лома со своей работой ног… Такого соперника будет сложно поймать любому. Мы знаем, что Лома не застаивается возле канатов. Думаю, бой будет проходить в центре ринга. А Ломаченко проводит много работы в центре ринга. У него высокие шансы против любого», — сказал Тарвер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко нокаутировал бывшего объединённого чемпиона австралийца Джорджа Камбососа, завоевав вакантный титул IBF.

Дэвис в июне провёл защиту титула WBA, нокаутировав в восьмом раунде непобеждённого соотечественника Фрэнка Мартина.

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