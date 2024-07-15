Ислам Махачев посетил финал Евро-24

Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев посетил финальный матч чемпионат Европы, в котором встречались сборные Испании и Англии.

Фото: Социальные сети Ислама Махачева

Сборная Испании победила в финале со счётом 2:1. Испанская национальная команда в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных.

Ислам Махачев в последнем поединке встретился с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком дивизионе американцем Дастином Порье. Их бой состоялся 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке. Тогда победу одержал российский боец удушающим приёмом в четвёртом раунде. Для Порье это стало третьим поражением в титульных боях за всё время выступлений в UFC.

Ранее Белал Мухаммад заявил, что Ислам Махачев способен подняться в средний вес и завоевать второй чемпионский пояс.