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Теофимо Лопес заявил о готовности подняться на два дивизиона ради боя с Кроуфордом

Теофимо Лопес заявил о готовности подняться на два дивизиона ради боя с Кроуфордом
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Чемпион WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Теофимо Лопес заявил о готовности подняться на два дивизиона ради поединка с лидером рейтинга pound-for-pound соотечественником Теренсом Кроуфордом.

«Я сумасшедший. И я готов сразу приступить к делу. Сколько раз люди делали нечто подобное и у них это не получалось? В этом и вся прелесть.

Почему я не могу попытаться? Разница лишь в том, что я добьюсь успеха. Это делает победу намного слаще. Вопрос в том, как победить такого парня, как Теренс Кроуфорд. Я это знаю, а вы узнаете в день боя», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Лопес провёл защиту титула против канадца Стива Клаггета.

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