Царукян признался, что пожалел о драке с фанатом на UFC 300

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян признался, что пожалел о драке с фанатом перед своим боем с бразильцем Чарльзом Оливейрой на юбилейном турнире UFC 300, состоявшемся в апреле.

Напомним, во время выхода Царукяна один из зрителей показал ему неприличный жест, спровоцировав россиянина на потасовку. Впоследствии Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение отстранить бойца от выступлений на девять месяцев.

«Всё уже прошло. Конечно, не хотелось бы, чтобы это было. Есть и другой нюанс — лишний хайп. Все об этом говорят. Бой прошёл, но никто не говорит, что ты победил бывшего чемпиона UFC и первого номера рейтинга. Нет, все обращаются: «О, это ты фаната ударил?» Вот это людям и запомнилось», — приводит слова Царукяна издание Sport24.

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