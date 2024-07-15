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Комментатор UFC Аник: считаю Махачева лучшим бойцом планеты

Комментатор UFC Аник: считаю Махачева лучшим бойцом планеты
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Комментатор бойцовского промоушена UFC Джон Аник считает, что действующий чемпион в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев является лучшим бойцом планеты вне зависимости от дивизиона.

«Если учитывать активность, Джона Джонса не должно быть в обсуждении. Джон – величайший боец смешанного стиля, которого я видел, но с его выступления против Сириля Гана прошло много времени.

Я понимаю, почему люди обсуждают Джона Джонса, но я выберу Ислама Махачева в любой день недели. Если вы посмотрите его последнее выступление, он нашёл способ провести тейкдаун и удушающий приём в пятом раунде титульного боя… Когда я говорю о лучшем бойце мира, я рассматриваю легковесов и полусредневесов, это очень серьёзные дивизионы», — сказал Аник в интервью YouTube-каналу InsideFighting.

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