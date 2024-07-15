Бывший спарринг-партнёр Макгрегора: Конор хочет драться, он любит MMA

Бывший чемпион PFL британец Брендан Лафнейн, работавший в лагере звёздного ирландца Конора Макгрегора, высказался о его возможном возвращении.

«Конечно, он хочет драться. Деньги не важны для Конора. Конор – драчун. И он просто хочет драться. Я был с ним в одном тренировочном зале, четыре-шесть недель, тренировался там каждый день. Мы дрались. Парень хочет этого.

Он делает это из-за любви к спорту. Он любит это до мозга костей. Он боец смешанного стиля, он просыпается каждый день, и это разжигает в нём огонь», — сказал Лафнейн в подкасте The MMA Hour.

Ранее Макгрегор, не выступавший с 2021 года, высказался о дате возвращения в октагон.

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