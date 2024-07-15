Бой Эдуарда Вартаняна и Александра Грозина возглавит турнир «Наше Дело 85»

Именитый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Эдуард Вартанян выступит на турнире «Наше Дело 85», запланированном на август, сообщает пресс-служба промоушена.

Соперником Вартаняна станет соотечественник Александр Грозин.

Эдуарду Вартаняну 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2015 года выступает в ACA.

В своём последнем бою по правилам MMA, состоявшемся в июне 2023 года, Вартанян победил техническим нокаутом казахстанца Артёма Резникова.

Александру Грозину 27 лет. Дебютировал как профессионал в 2015 году, имеет опыт выступлений в ACA и RCC. Всего на счету бойца в смешанных единоборствах 23 победы, четыре поражения и одна ничья.