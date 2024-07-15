Алистар Оверим сказал, кто победит в бою Джонса и Аспиналла

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) голландец Алистар Оверим высказался о потенциальном поединке между американцем Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.

«Я считаю, что Джон побьёт Тома. Для меня более интересным был бы поединок Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну. Знаю, разговоры были, оба его хотели, но, в конце концов, Фрэнсис ушёл. Этот бой нужно было организовать», — сказал Оверим в подкасте JAXXON.

В своём последнем бою на UFC 295 в ноябре Аспиналл нокаутировал в первом раунде россиянина Сергея Павловича, завоевав временный титул.

Джонс не дрался с марта 2023 года, когда на UFC 285 завоевал вакантный титул, досрочно остановив в первом раунде француза Сириля Гана.

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