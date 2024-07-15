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Теренс Кроуфорд поделился мнением об узбекском чемпионе Мадримове

Теренс Кроуфорд поделился мнением об узбекском чемпионе Мадримове
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Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд высказался о своём сопернике узбеке Исраиле Мадримове, поединок с которым состоится 4 августа в Лос-Анджелесе (США).

«Подвижность, мощь, габариты, стойкость и нестандартные движения делают его особенным. Все эти вещи вместе позволяют Мадримову отличаться от бойцов, с которыми я встречался.

Я считаю, что простой может повлиять по-разному. Он может пойти на пользу бойцу, поскольку его тело отдохнуло. Или же может сыграть против него. Он потеряет свой тайминг, поскольку не выходил на ринг. Как всё сложится для меня? Я в порядке», — приводит слова Кроуфорда Daily Mail.

Ранее Мадримов назвал трёх лучших боксёров мира.

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