Теренс Кроуфорд поделился мнением об узбекском чемпионе Мадримове

Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд высказался о своём сопернике узбеке Исраиле Мадримове, поединок с которым состоится 4 августа в Лос-Анджелесе (США).

«Подвижность, мощь, габариты, стойкость и нестандартные движения делают его особенным. Все эти вещи вместе позволяют Мадримову отличаться от бойцов, с которыми я встречался.

Я считаю, что простой может повлиять по-разному. Он может пойти на пользу бойцу, поскольку его тело отдохнуло. Или же может сыграть против него. Он потеряет свой тайминг, поскольку не выходил на ринг. Как всё сложится для меня? Я в порядке», — приводит слова Кроуфорда Daily Mail.

Ранее Мадримов назвал трёх лучших боксёров мира.