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Шон Портер ответил, каковы шансы Ломаченко в бою с Джервонтой Дэвисом

Шон Портер ответил, каковы шансы Ломаченко в бою с Джервонтой Дэвисом
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Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, американец Шон Портер высказался о потенциальном объединительном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Джервонтой Дэвисом и украинцем Василием Ломаченко.

«Это очень хороший бой. Сейчас мне затруднительно представить победу Ломаченко. Если бы мне пришлось оценивать в процентах, то, вероятно, это было бы 65 на 35 в пользу Дэвиса», — сказал Портер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко нокаутировал бывшего объединённого чемпиона австралийца Джорджа Камбососа, завоевав вакантный титул IBF.

Дэвис в июне провёл защиту титула WBA, нокаутировав в восьмом раунде непобеждённого соотечественника Фрэнка Мартина.

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