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«Ибица». Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

«Ибица». Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму
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36-летний ирландский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свежее фото.

«36, всё ничего», — написал Макгрегор, добавив к сообщению хештег Ибица.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.

Ранее ирландский боец заявил, что выиграл € 1 млн на победе сборной Испании на чемпионате Европы по футболу — 2024. В финале соревнований испанцы победили национальную команду Англии.

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